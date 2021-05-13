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Суд в Минске приговорил к 6 годам лишения свободы музыканта-аматора Алексея Санчука, игравшего на барабанных установках на акциях протеста.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Суд в полной мере удовлетворил требования стороны обвинения и дал барабанщику максимальный срок. Молодого 30-летнего человека признали виновным в участии и подготовке к массовым беспорядкам, обучении или иной подготовке для участия в массовых беспорядках.

Алексея Санчук зарабатывал на сборке мебели, а на барабанах он играл в свободное от основной работы время. Задержали его осенью 2020 года на репетиции группы «Требуем разойтись». Он стал единственным из всех задержанных на митингах артистов, против которого открыли уголовное производство.

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