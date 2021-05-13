Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, который в 2019 году потерпел крушение у побережья Одессы.

Об этом сообщается на сайте суда в четверг, 3 мая.

Судья Наталья Петренко рассматривала это дело – №916/3815/20 – по иску государства Украина в лице Кабинета министров к компании Mister Drake PC о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi.

Полный текст судебного решения будет обнародован 24 мая.

— Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, – говорится в сообщении.

Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в ноябре 2019 года, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма.

Танкер пытались поднять несколько раз, но успеха это не принесло – все время рвались стальные тросы. Тем временем, из танкера периодически вытекало топливо.

В течение июля-сентября 2020 года операция поднятия судна с мели была выполнена под управлением АМПУ. В ней приняли участие Одесский филиал АМПУ, компании Бруклин-Киев и Краншип. 10 сентября танкер переместили в морской порт Черноморск.