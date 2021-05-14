13 мая заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин проинспектировал ремонт дороги местного значения О150214 «Баштанка-Березнеговатое» общей протяженностью 36,6 км.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Восстановление автодороги продолжается в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство». Заказчиком работ является ГП «Агентство местных дорог в Николаевской области».

На своей странице в сети «Фейсбук» Игорь Кузьмин сообщил, что на разных отрезках продолжаются различные этапы работ:

На отрезке км 4 +000 — км 13 + 466 продолжается текущий средний ремонт. Дорожники работают согласно утвержденному графику.

Проинспектирован капитально отремонтированный участок км 19 + 000 — км 27 + 500.

На участке км 27 + 500 — км 36 + 620 дорожники обустраивают нижний выравнивающий слой асфальтобетонной смеси.

«Мы начали обновление сети местных дорог в регионе и уверенно идем к цели. Работы находятся под пристальным контролем областной государственной администрации», — рассказал Игорь Кузьмин.

Заместитель главы облгосадминистрации отметил, что дорожники работают слаженно и в соответствии с утвержденными графиками.

Пресс-релиз