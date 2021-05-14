В Беларуси завершено расследование дела в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Об этом сообщил в четверг, 13 мая, штаб Виктора Бабарико, экс-претендента на пост президента Беларуси и бывшего главы Белгазпромбанка, пишет DW.

Колесниковой - экс-координатору этого штаба - предъявили обвинения по уголовным статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования.

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, указала команда штаба Бабарико. Сейчас оппозиционерка и ее адвокаты знакомятся с материалами дела. Колесникова находится под стражей с начала сентября 2020 года.

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

В сентябре 2020 года Колесникову похитили и пытались насильно выдворить из Беларуси и вывезти на территорию Украины, но она порвала свой загранпаспорт, после чего ее арестовали. Оппозиционерка остается под стражей, ее обвиняют в «попытке захвата власти».