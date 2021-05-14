Вознесенский городской голова Евгений Величко получает около 12,5 тысяч гривен, а его заместители — до 10,5 тысяч.

Об этом свидетельствует информация, предоставленная Вознесенским городским советом в ответ на запрос корреспондента НикВести.

Евгений Величко

Евгений Величко был назначен на должность 17 ноября. Оклад мэра Вознесенска составляет 15 тысяч гривен, 600 гривен он получает надбавки за ранг. Каких-либо других надбавок ему не насчитывают. Премию за полгода он получил единожды — 954 гривны в декабре 2020 года. Таким образом на руки он получает 12,5-12,6 тысяч гривен ежемесячно.

Три заместителя Евгения Величко приступили к работе с 8 декабря 2020 года.

Андрей Жуков

Немного больше остальных получал первый вице-мэр Андрей Жуков. Его оклад равен 12,5 тысячам гривен, 500 гривен ему доплачивают за ранг. Как и городской голова, он единожды получил премию — 965 гривен. «Чистыми» Андрею Жукову выплачивают по 10,5 тысяч гривен.

Одинаковыми были зарплаты у Николая Дикусара и Владимира Подильчика, которые недавно написали заявления об увольнении.

Николай Дикусар Владимир Подильчик

Им насчитывали по 12 тысяч гривен оклада и по 500 гривен надбавки за ранг. Перед Новым годом они получили по 927 гривен премии. Таким образом на руки им выплачивают по 10 062 — 10 141 гривне в месяц.

Ранее два заместителя Вознесенского городского головы Николай Дикусар и Владимир Подильчик написали заявления об увольнении по собственному желанию. Мэр города Евгений Велично связывает это с невысокими зарплатами.