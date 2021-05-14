15 мая Киевский Форум по вопросам безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине.

Об этом сообщается на сайте КФБ.

Отмечается, что война России против независимости Украины придает этому дню особое значение.

Во время дискуссии обсудят:

Что значит для нас идея Европы?

Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО?

Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021?

Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО?

Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии?

Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии:

Ольга Стефанишина — Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;

Яцек Чапутович — Министр иностранных дел Польши в 2018-20 годах;

Александр Вершбоу — почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;

Арсений Яценюк — Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

Даниил Лубкивский — директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Дискуссия будет транслироваться 15 мая в 09:00 по киевскому времени на ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»;

Facebook Арсения Яценюка;

Facebook КБФ;

Сайте КБФ.

Киевский Форум по вопросам безопасности — главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.