15 мая Киевский Форум по вопросам безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине.
Об этом сообщается на сайте КФБ.
Отмечается, что война России против независимости Украины придает этому дню особое значение.
Во время дискуссии обсудят:
Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии:
Дискуссия будет транслироваться 15 мая в 09:00 по киевскому времени на ресурсах:
Киевский Форум по вопросам безопасности — главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.
15 мая Киевский Форум по вопросам безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине.
Об этом сообщается на сайте КФБ.
Отмечается, что война России против независимости Украины придает этому дню особое значение.
Во время дискуссии обсудят:
Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии:
Дискуссия будет транслироваться 15 мая в 09:00 по киевскому времени на ресурсах:
Киевский Форум по вопросам безопасности — главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.