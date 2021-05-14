Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и Украины министра энергетики Галущенка Германа.

Об этом говорится в указе № 192/2021, опубликованном на сайте президента.

Указ про изменение состава СНБО был подписан президентом Владимиром Зеленский в пятницу, 14 мая.

Напомним, Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны и ввел в него главу Офиса президента Андрея Ермака.