Греция сообщила об открытии границ для туристов с 14 мая. Однако, в украинском посольстве отметили, что для украинцев въезд пока закрыт.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Греции.

В дипломатическом ведомстве отметили, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию пообещали безотлагательно разместить на сайте и странице посольства Украины в Греции в Facebook.

— По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято, - сообщили в посольстве.

Отметим, в Греции сообщили об отмене карантина для туристов с 14 мая. Для въезда в Грецию нужно либо быть вакцинированным, либо иметь отрицательный тест на коронавирус, либо иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Сегодня Николаевскую область всего спустя сутки вернули в «оранжевую» зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.