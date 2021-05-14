В Беларуси капитан Генштаба Денис Урад получил 18 лет заключения за передачу фотокопии документа оппозиционному telegram каналу NEXTA. Вдобавок военнослужащего лишили звания.

Об этом передает Euroradio.

Суд проходил в закрытом режиме, без допуска журналистов. Капитана обвинили в том, что он сделал снимок секретного документа с приказом от главы МВД Беларуси использовали военных для подавления мирных протестов. Полученную фотографию военнослужащий передал telegram каналу NEXTA.

Правозащитные организации признали уголовное преследование Урада политически мотивированным и присвоили капитану статус политзаключенного.

Напомним, cуд в Минске приговорил к 6 годам лишения свободы музыканта-аматора Алексея Санчука, игравшего на барабанных установках на акциях протеста.