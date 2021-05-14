Фонд государственного имущества Украины полностью изменил подходы в приватизационном процессе. ФГИ — современный онлайн-ресурс privatization.gov.ua, который работает по принципу удобного интернет-магазина.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Ранее информация была только в газете «Вестник приватизации», который печатался в количестве 400 экземпляров. А теперь — доступный сайт с удобным фильтром, у каждого объекта есть виртуальная комната данных, где можно найти всю информацию об объекте — статус, финансовая отчетность.

Согласно закону, к объектам малой приватизации относятся те, стоимость активов которых по данным финансовой отчетности за последний отчетный год меньше по 250 миллионов гривен.

Аукционы объектов малой приватизации происходят исключительно онлайн в системе Прозоро.Продажи — это не дает возможности ограничить доступ к торгам или создать искусственные условия.

К началу онлайн аукциона абсолютно никто, включая Фонд, не знает количества зарегистрированных участников, их названия, имена и сделанные начальные ценовые предложения.

Каждому участнику электронная система назначает порядковый номер, а идентификация участников аукционов происходит только после завершения торгов и определения победителя, что позволяет устранить возможность влияния на участников во время торгов.

«Каждый украинец — инвестор! 99% инвесторов в 2020 году — украинский бизнес. Есть активы для чего угодно и на любой вкус и кошелек», — говорится в сообщении.

Для приватизации доступны объекты недвижимости, транспортные средства, целые имущественные комплексы и предприятия.

Приватизация способствует развитию малого и среднего бизнеса, а следовательно гарантирует появление новых рабочих мест, рост благосостояния и роста налоговых поступлений в местный и государственный бюджеты.

Пресс-релиз