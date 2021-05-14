Президент России Владимир Путин назвал уголовное дело против своего кума Виктора Медведчука, обвиняемого украинским следствием в государственной измене, «очевидной зачисткой политического поля».

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами российского Совбеза.

— Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости, — сказал Владимир Путин в начале совещания. — Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой, — заявил Владимир Путин.

Он обвинил Украину в избирательном правосудии, которое, по его мнению, касается исключительно тех сил, которые хотят добрососедских отношений с Россией.

— Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности? — сказал Владимир Путин.

Как сообщалось, вчера, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал нардепу от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля.