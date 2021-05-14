В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №4358.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

— Народные депутаты приняли решение поддержать новый текст законопроекта №4358-д и рекомендовать Верховной раде принять его за основу, — говорится в сообщении.

Предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах.

Этот закон предлагает запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Также запрещается и рекламная выкладка в местах продаж.

Устанавливается требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Подчеркивается, что запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, который запретит рекламировать электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет.