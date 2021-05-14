Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус «вор в законе».

Об этом идет речь в обращении президента Владимира Зеленского в соцсетях после заседания СНБО, передает.

По словам главы государства, санкции вводятся против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине.

Санкции, которые вводятся: блокировка активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении или отмена визы, вида на жительство, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение за пределы Украины.

То же самое касается криминальных авторитетов. По словам Владимира Зеленского, такой же пакет санкций применен к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.

— Тем, кто не в Украине — нечего сюда приезжать, тем, кто в Украине — нечего тут задерживаться, — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и Украины министра энергетики Галущенка Германа.