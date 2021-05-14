Владислав Невеселый уволился со Службы автодорог Николаевской области, где занимал должность заместителя главы ведомства.

Информацию об этом он подтвердил изданию Преступности.НЕТ.

Владислав Невеселый сообщил, что ушел с должности позавчера, 12 мая. Причину ухода он не назвал, но заверил, что продолжит работу в качестве депутата областного совета.

Он также подчеркнул, что ремонт дорог остается приоритетом для него, поскольку их состояние еще полтора года назад оставляло желать лучшего.

— Это как визитная карточка. И полтора года назад она была настолько крамольная, что можно было без дорожных знаков почувствовать копчиком, что ты приехал на малую родину. Визиткой Николаевщины могут стать европейские дороги — с современной дорожной инфраструктурой, освещением, удобными развязками, - уверен депутат.

По его словам, в ближайшее время будут завершены ремонтные работы на трассах Т-1513 на Очаков, Н-11, Николаев-Баштанка-Казанка, Н-14 Николаев-Еланец.

Кроме того, он рассказал о том, какие тендеры уже начаты. Это ремонты по участкам дорог Р-75 Кривое озеро - Первомайск, Р-55 Новый Буг-Вознесенск-Виноградное, Н-24, Т-1507 через Парутино на Очаков, Т-1515 на Рыбаковку.

Проекты на данный момент разрабатывают по ремонту трасс Т-1510 Новая Одесса-Еланец-Братское, Т-1504 в районе Первомайска, Т-1506 от Николаева в сторону Веселиново и Доманевки, Р-81 Казанка-Снегирёвка и до Херсонской области. Владислав Невеселый также анонсировал старт проектирования «японского моста».

Напомним, в январе 2021 года тогда еще руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что критика в социальных сетях помогает ему в работе.