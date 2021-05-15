Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина превращается в антипод России.

Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу.

— Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, — сказал Владимир Путин.

По его словам, из Украины якобы делают площадку, с территории которой, по всей видимости, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».

Напомним, комментируя арест Виктора Медведчука, Владимир Путин заявил, что в Украине «происходит зачистка политического поля».