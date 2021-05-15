В ближайшее время Президент Владимир Зеленский обнародует указ, согласно которому в Украине будут созданы кибервойска.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе «Свобода слова Савика Шустера», сообщает Укринформ.

— Сегодня мы рассматривали вопросы, касающиеся кибербезопасности, мы утвердили Стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали. Я думаю, что в ближайшее время будет указ Президента, и об этом вы узнаете от Президента, — рассказал Алексей Данилов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус «вор в законе».