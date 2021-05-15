Украина обеспечила транзит газа в ЕС. Она это гарантировала и выполнила свои обязательства, даже во время войны. Поддержка «Северного потока-2» — нечестно со стороны наших европейских партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Украины в 2014-16 годов, председатель Киевского форума Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ, 15 мая.

— «Северный поток-2» — это, без сомнения, антиевропейский, антиукраинской и пророссийский проект, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он напомнил, что он как премьер-министр, а затем как председатель Киевского форума, четко заявлял, что этот проект подорвет энергетическую стабильность и энергетическую независимость Украины, Польши, Словакии и всей Европы.

По словам Арсения Яценюка, Россия получит преимущество, если «Северный поток-2» будет завершен.

Он удивлен лицемерием, с которым определенные стороны поддерживают этот проект.

— Еще один циничный подход тех, кто поддерживает и защищает этот проект, заключается в нарративе, что он якобы усилит энергетический рынок Европы. Это неправда, — сказал Арсений Яценюк. — Россия — поставщик природного газа в Европейский Союз. Но дело не в том, кто добывает газ, а в том, кто его доставляет. И Украина уже обеспечила транзит газа в Европейский Союз. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства, даже во время войны, после начала российской агрессии против Украины. Поэтому хочу очень четко сказать: это нечестно со стороны наших европейских партнеров, в частности Германии. Понимаю, почему они решили ускориться с «Северным потоком-2» - ведь после выборов через несколько месяцев Германия будет иметь новое правительство, и неизвестно, кто станет новым канцлером, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Поэтому хочу очень четко сказать: это нечестно со стороны наших европейских партнеров, в частности Германии. Понимаю, почему они решили ускориться с «Северным потоком-2» - ведь после выборов через несколько месяцев Германия будет иметь новое правительство, и неизвестно, кто станет новым канцлером, - отметил Председатель КБФ.

Арсений Яценюк назвал «Северный поток-2» политическим, антиевропейским и антиукраинским проектом.

— И лучший путь к справедливости — это остановить его, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Киевский Форум Безопасности — ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ — Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину».