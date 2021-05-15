Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд является крайне опасным для Украины.

Об этом во Львове на форуме депутатов «Европейской Солидарности» заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко, сообщается на сайте политсилы.

Он отметил, что у Зеленского для контроля над КСУ внесли норму об избрании судей в закон о сельских стратостатах.

— Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда? Где старосты — и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменение порядка назначения старост, — возмутился Петра Порошенко.

Петр Порошенко считает ситуацию позором для Украины.

— Это позор для Украины. Это видел весь мир. И для чего они это делают? Потому что им нужен ручной Конституционный Суд, который бы не мешал, а то и помог строить авторитарный режим, узурпацию власти, — отметил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской солидарности» не исключает, что действия нынешней власти направлены на установление модели единоличной президентской власти.

— Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции в редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти, — говорит Петр Порошенко. — Превратить парламентско-президентскую республику в офисе-президентскую, — иронизирует Петр Порошенко.

Петр Порошенко заявил, что сегодня СНБО используется с целью создания режима личной власти Зеленского.

— В феврале мы еще поддержали решение СНБО о закрытии прокремлевских каналов. Сейчас мы надеялись, что сразу же будут предъявлены обществу факты терроризма. Большинство общества было убеждено, что власть руководствуется национальными интересами. Дальнейшие действия все больше убеждают в том, что такой мощный орган как СНБО Зеленского используется с целью создания режима личной власти, — констатирует Петр Порошенко.

Это, по его мнению, создает угрозу национальной безопасности.

— Такой режим в условиях некомпетентного человека сам по себе создает угрозу национальной безопасности. Президентский видосик из заседания СНБО имеет высшую юридическую силу, чем Конституция, законы Украины, решение Верховного Суда. И чем больше Зеленский становится подобным Януковичу, тем опаснее для страны, — отмечает Петр Порошенко. — Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы — все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский Союз. И наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрыты, — предостерегает пятый Президент.

Петр Порошенко считает важным иметь ответственную государственную позицию.

— Украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию. Но это очень опасно в условиях войны против русского агрессора. Надо иметь ответственную государственную позицию. И не доводить угрозу существование государства на нужды ваших больных представлений об объеме вашей власти, — резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, ранее лидер партии «Европейская Солидарность», Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.