Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме. Она уступила действующей чемпионке Ролан Гаррос Изи Свьонтек из Польши (№15 WTA).

Об этом пишет sport.ua.

Элина Свитолина (Украина) - Ига Свентек (Польша) - 2:6, 5: 7

Отмечается, что польская теннисистка лучше начала поединок, доминируя в первых геймах. Помимо своей атакующей игры ига использовала укороченные удары.

Во второй сет Элина Свитолина допустила меньше ошибок.

— С третьего по седьмой геймы теннисистки поочередно вырывались вперед в счете, но Элине удалось сравнять ситуацию на четверых. С этого счета игра вроде как двигалась до тай-брейка, но в 12-м гейме украинка сразу же сделала несколько невынужденных ошибок, после чего уже не нашла в себе сил продолжить борьбу за положительный результат, — говорится в сообщении.

Со следующей недели Элина Свитолина вернется на пятое место в мировой классификации.