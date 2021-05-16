Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевики ХАМАС сами приняли решение, которое приведет их в могилу. За обстрелы мирных жителей Израиля они отдадут свою жизнь, пообещал министр.

Об этом пишет Times of Israel.

«Биби» поручился, что палестинским террористам не удастся уйти безнаказанными после всего содеянного.

— Их руки обагрены в собственной крови. Они заплятят своими жизнями. Мы солидарны против презренного противника, — подчеркнул премьер-министр.

Армия обороны Израиля направила дополнительные артиллерийские батареи к границе Сектора Газа по мере усиления боевых действий . Размещение этих пушек и ракетных установок, по-видимому, указывает на то, что военные готовятся к потенциально более широкому конфликту в анклаве.

Напомним, 14 мая территория Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу. Однако на этот раз огонь велся не из Сектора Газа, а с территории Сирии.