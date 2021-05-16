Лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал украинцев почтить память соотечественников, погибших в застенках тюрем НКВД, замученных на Секирной горе в Соловках.

Заявление размещено на сайте политсилы.

Политик выразил соболезнования семьям и потомкам убитых коммунистическим режимом в ходе бесчеловечных экспериментов по образованию «советского человека».

— В День памяти жертв политических репрессий поклонимся и тем, с кем имеем честь быть современниками, кто бросил вызов тоталитаризму, выжил в жерновах его тюрем, пересылок и лагерей, и до сих пор остается для нас образцом безупречной чести, глубокой совести и гражданской зрелости, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он вспомнил диссидентов и правозащитников, членов Украинской Хельсингской группы, которые боролись за независимости Украины и сделали значительное вложение в обрушение тоталитарной системы СССР.

— Большое спасибо вам, дорогие и уважаемые Ольга Гейко, Николай Горбаль, Семен Глузман, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Николай Матусевич, Василий Овсиенко. Большое спасибо и земной поклон, — написал Арсений Яценюк.

Экс-премьер отметил, что нынешняя Российская Федерация стремительно скатывается в пучину тоталитарных традиций и наработок ГУЛАГа, поэтому Украина должна внимательно следить за «соседом-культистом».