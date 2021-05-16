Арестованные в Беларуси журналисты Александр Бураков и Владимир Лаптевич заявили о том, что их пытали силовики.

Об этом передает Радио Свобода.

Внештатного корреспондента Deutsche Welle Александра Буракова и журналиста новостного сайта Владимира Лаптевича приговорили к 20 суткам ареста, инкриминировав им участие в несакнционированном митинге.

При этом никакого массового мероприятия на месте не было, а суд вынес решение, основываясь исключительно на свидетельских показаниях сотрудника милиции.

Во время судебного слушания Александр Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении» после задержания и до суда. В частности, он заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Ему также не отдали передачу, собранную для него родственниками. Владимир Лаптевич рассказал об идентичных истязательствах. Оба журналиста объявили голодовку в знак протеста.

Напомним, в Беларуси капитан Генштаба Денис Урад получил 18 лет заключения за передачу фотокопии документа оппозиционному telegram каналу NEXTA.