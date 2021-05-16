Пророссийские террористические формирования применили против украинской стороны у Катериновки термобарические боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Такие огнеметы находятся на вооружении регулярных российских частей и применялись во время первой и второй чеченских войн, в ходе которых российские войска совершили ряд военных преступлений. Эти же реактивные огнеметы применялись в операциях на территории Дагестана и Ингушетии, теперь их в свои руки заполучили боевики, грабители и мародеры.

Такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 метров, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров.

Напомним, в Донецке расстреляли из огнемета «Шмель» (реактивный пехотный огнемет – прим.) здание штаба 100-й мотострелковой бригады. Количество погибших или раненых, по предварительным данным, до четырех человек.