Минздрав Польши отчитался, что с декабря по сегодняшний день две дозы вакцины COVID-19 приняли почти 4,3 миллиона жителей страны.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza

Вторую порцию ждут около 7 миллионов человек.

Национальная программа вакцинации против COVID-19 была запущена в Польше в конце прошлого года. В недавнем отчете Министерства здравоохранения говорится, что на данный момент было проведено почти 15,8 миллиона вакцинаций.

На сегодняшний день в Польшу поступило более 17 миллионов вакцин.

Побочные реакции возникли к 8,4 тысячи привитых.

В списке воеводств, в которых было проведено больше всего вакцинаций, самыми крупными являются: Мазовецкое (всего около 2,4 миллиона), Силезское (1,86 миллиона) и Великопольское (1,36 миллиона).

Напомним, более 30 млн жителей Германии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса по состоянию на утро 15 мая.