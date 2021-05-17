Расчеты украинских крупнокалиберных пушек «Гиацинт-Б» вместе с польскими самоходным установками и датскими минометами М/10 взяли участие в учениях Dynamic Front 2021 на полигоне под польским городом Торунь.

Как пишет издание АрмияInform, сегодня в 6:00 17 мая 2021 командир украинского подразделения получил боевой приказ, согласно которому батарея выдвинулась из района сосредоточения на огневую позицию для проведения тактических действий.

При этом украинские артиллеристы, пушки которых имеют дальность стрельбы до 28 километров, будут взаимодействовать с батареей польских самоходных артиллерийских установок Krab, в которых дальность стрельбы стандартными боеприпасами — до 30 километров.

Батарея 152-мм пушек 26 артиллерийской бригады выполнит боевые стрельбы и переймет опыт иностранных коллег.

Напомним, николаевские десантники стали лучшими на всеукраинском конкурсе Вооруженных сил Украины в категории «самоходная артиллерия».