США и Дания взволнованы повышенной активностью РФ в регионе Арктики.

Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь США прилетит с официальным визитом в Данию 20 мая, где встретится премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Именно на этой встрече стороны обсудят российскую деятельностью за полярным кругом.

— Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность ростом российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с необходимостью защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе, — говорится в совместном заявлении двух стран.

Кроме того, Соединенные Штаты приветствуют недавнее решение правительства Дании инвестировать 245 миллионов долларов в обороноспособность Северной Атлантики и Арктики, подчеркнув взаимное обязательство стран сделать Арктику «стабильной и безопасной».

Напомним, Россия разворачивает новые радиолокационные станции на островах в Северном Ледовитом океане, скоро туда прибудет истребительная авиация.