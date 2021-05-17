Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу, а генконсул Эми Сторроу уехала из России.

Дипломат в Facebook написала прощальное обращение, в котором выразила надежду, что скоро работа возобновится.

— Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена, - говорится в сообщении Эми Сторроу.

Эми Сторроу также выразила надежду на скорое восстановление работы американского генконсульства в Екатеринбурге в полном объеме.

Напомним, 14 мая правительство РФ внесло США и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что объединенная Европа должна стоять плечом к плечу с США по противодействию российской агрессии.