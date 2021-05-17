Министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД по итогам встречи Дмитрия Кулебы с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, министры высоко оценили динамику двустороннего политического диалога и подтвердили готовность обеих сторон развивать сотрудничество в духе добрососедства.

— Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой, — отмечается в коммюнике.

Также обсуждалась подготовка к саммиту Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.

Напомним, Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.