Журналисты проекта Bihus.Info опубликовали первую часть расследования, в основу которого положены записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене Виктора Медедчука.

По словам автором материала, в их распоряжении оказались записи за четыре года, их, вероятно, сделали украинские спецслужбы, пишет ZN.ua.

Записи, вошедшие в первую часть материал, были сделаны весной-осенью 2015 года: от начала «русской весны» до проведения внеочередных парламентских выборов, когда Медведчук смог завести в Верховную Раду группу лояльных депутатов в рядах фракции «Оппозиционного блока».

По данным авторов материала, от имени Виктора Медведчука контакты с боевиками в Донецке и Луганские налаживал член пророссийской общественной организации «Украинский выбор» Дмитрий Дорошенко.

Сам Виктор Медведчук активно включился в переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР» в начале июня — после визита в Сочи, где в это же время находился президент РФ Владимир Путин.

В распоряжении журналистов оказались записи разговоров Виктора Медведчука с российским политтехнологом Александром Бородаем —одним из архитектором террористических псевдореспублик.

Напомним, комментируя арест Виктора Медведчука, Владимир Путин заявил, что в Украине «происходит зачистка политического поля».