Президент Владимир Зеленский инициировал на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады. Народные депутаты соберутся в четверг, 20 мая.

Об этом на брифинге после заседания фракции «Слуга народа» сказал нардеп Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

— В четверг у нас по инициативе президента будет еще одна дополнительная сессия. В нее войдут 10 законов, так называемые «макрофин» и МВФ. Я не знаю, успеем ли мы до 1 июня всю программу, но первое чтение все пройдем, а все, что мы оставим на потом, это будет в начале июня, — сказал Давид Арахамия.