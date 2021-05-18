В прошлом году в Украине началась реализация проекту Emergency в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского. Она предусматривает создание мощных отделений неотложной помощи в опорных больницах. Ведь современное приемное отделение — залог своевременной диагностики и оказания помощи пациенту в полном объеме.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

«Собственно, проект «Emergency» в рамках Программы Президента Украины «Большая стройка» сегодня является важнейшим, касающийся жизни и здоровья жителей каждого региона. По завершении реконструкции учреждение здравоохранения получит мощный лечебно-диагностический комплекс. Здесь будет все необходимое, чтобы оказать помощь человеку. В одном месте сконцентрированы ангиограф, МРТ, рентген, компьютерный томограф, операционная и т.д, которые пригодятся медицинским работникам, когда очень важны первые минуты и часы, когда от этого зависит жизнь человека», — говорится в сообщении.

На территории КНП «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета продолжают ремонт помещения приемного отделения.

Здесь уже выполнили земляные работы и устроили фундамент приемного бокса. Ведь в итоге предусмотрены отдельные въезд и выезд санитарного автотранспорта с территории учреждения, наружное освещение на путях подъезда и подхода, приемный бокс для автомобилей экстренной помощи на один автомобиль со сквозным проездом.

В подвальной части здания проложили трубопроводы водоснабжения и водоотведения. Отдельные помещения украсили плитами Криплат СМЛ и устроили перегородки с отделкой Криплат ГКЛ-плитами — по завершении работ в отделении функционировать кабинеты для персонала, общемедицинская зона, палата временного пребывания больных, изоляторы для агрессивных лиц и инфекционных больных, диагностический блок, рентген-операционная в кардиологическом отделении. Работники подрядной организации уже установили двойку медицинских дверей и двое металлопластиковых в реанимационное отделение и коридор.

«Бойцы в белых халатах на передовой борьбы с пандемией СOVID-19 радуются таким изменениям. Ведь каждое новое отделение, а приемное тем более, это дополнительный шанс осуществления необходимой диагностики, оказания помощи в полном объеме и спасения человеческих жизней», — подытожили в ОГА.

Пресс-релиз