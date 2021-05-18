Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе отдельных телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности между двумя странами.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Салливан передал приверженность Соединенных Штатов делу мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе. Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижение военных вблизи недемаркированных границ безответственно и провокационно», — говорится в сообщении.

Джейк Салливан подчеркнул необходимость проведения двумя странами официальных переговоров по демаркации их международной границы.

«Наконец, он передал приверженность Соединенных Штатов достижению регионального примирения посредством двустороннего взаимодействия и в качестве сопредседателя Минской группы», — отметили в Белом доме.

Ранее Джо Байден первым из президентов США назвал геноцидом убийство свыше полутора миллиона этнических армян на территории Османской империи с 1915 по 1917 годы.