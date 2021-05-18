СБУ проводило обыске в доме мэра Киева Виталия Кличко, однако в квартире соседей. При этом сам городской глава столицы рассказал, что камера зафиксировала, что правоохранители поднимались на его этаж и стучали в дверь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко заявил, что не считает произошедшее случайностью и охарактеризовал подобные действия как проверку реакции городской власти.

— Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону, — пообещал городской глава столицы.

В комментарии для Украинской Правды пресс-секретарь СБУ заверил, что обыски не касались мэра Киева.

— Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам. Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже, — рассказал пресс-секретаря СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.