Депутат Первомайского горсовета Евгений Нотевский заявил о массовых жалобах на врача роддома.

Об этом он сказал во время заседания 12-й сессии городского совета, передает корреспондент НикВести.

Евгений Нотевский заявил, что врач принудительно выписывает молодых мам из-за финансовой выгоды.

— Буквально на днях, за одни сутки, ко мне пришло около 50 обращений только по одному поводу, только по одному человеку в родильном доме, который раз через раз выписывает из-за финансовой выгоды молодых мамочек с детьми. В такое сложное время, когда страна переживает пандемию, авторитет медика должен быть самым высоким. И в Первомайской громаде, скажите пожалуйста, это нормально? Нет, это ненормально, — сказал депутат.

Он попросил городского голову Олега Демченко дать протокольное поручение профильным подразделениям исполкома провести служебное расследование, а также обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, жительница Николаева Мила Юрченко рассказала, что в городском роддоме №1 рожениц принуждают покупать бытовые и медицинские принадлежности, а также оплачивать общую палату, в случае, если девушка отказывается от отдельной, платной палаты. При этом, по ее словам, для рожениц в роддоме не предусмотрено бесплатное питание.