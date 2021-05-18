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Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия и к поиску путей урегулирования конфликта.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на ТАСС.
— Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права, — заявил Владимир Путин.
Он добавил, что РФ как постоянный член Совбеза ООН «стремится вносить свой посильный вклад в урегулирование острых кризисов и решение многих других неотложных международных проблем».
Владимир Путин также напомнил об участии России в урегулировании конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе.
Как сообщалось ранее, глава РФ считает, что Украина превращается в антипод России.
Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия и к поиску путей урегулирования конфликта.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на ТАСС.
— Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права, — заявил Владимир Путин.
Он добавил, что РФ как постоянный член Совбеза ООН «стремится вносить свой посильный вклад в урегулирование острых кризисов и решение многих других неотложных международных проблем».
Владимир Путин также напомнил об участии России в урегулировании конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе.
Как сообщалось ранее, глава РФ считает, что Украина превращается в антипод России.