Министерство культуры и информационной политики 17 мая добавило в «черный список» шестерых артистов из РФ. Они могут нанести потенциальный вред национальной безопасности Украины.

Обновленный список размещен на сайте Министерства культуры.

Запрет на въезд в Украину получили российские актеры Валерий Карпов, Иван Соловьев, Александр Зачиняев, актриса Вера Соколова, а также оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев. Все они участвовали в сьемках пропагандистского российского фильма «Пункт пропуска. Офицерская история». Согласно краткому синопсису история ленты рассказывает про двух военных из Крыма, которых взяла в плен Служба безопасности Украины.

Напомним, в аэропорту Запорожья группе актеров из Российской Федерации, прибывшие рейсом из Варшавы, отказали в пересечении границы при въезде в Украину.