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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики обратился в Государственную аудиторскую службу о проведении финансового аудита на государственных сельскохозяйственных предприятиях и исследовательских станциях. Среди перечня предприятий, которые комитет попросил проверить — ГП «Реконструкция», что в селе Лепетиха Николаевской области.
Об этом идет речь в обращении, копию которого НикВестям предоставили в пресс-службе народного депутата Артема Чорноморова.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики просит Госаудитслужбу проверить следующие предприятия:
— ГП «Реконструкция»;
— ГП «Исследовательское хозяйство «Шевченковское»
— Белоцерковская исследовательско-селекционная станция института биоэнергетических культур и сахарных буряков Национальной академии аграрных наук Украины;
— Панфильская исследовательская станция Национального научного центра «Институт земледелия» НААН Украины;
— Особое внимание при проведении государственного финансового аудита просим уделить подписанию договоров о совместной хозяйственной деятельности с другими субъектами хозяйствования и других сделок, вследствие которых наносятся значительные убытки государственному бюджету Украины, — сказано в обращении.
Отметим, что обращение комитета было инициировано по итогам рабочей поездки подкомитета во главе с народным депутатом Артемом Чорноморовым на ГП «Реконструкция» 1 апреля текущего года.
В ходе визита обсуждался вопрос распаевки земель предприятия среди его работников. Однако директор ГП «Реконструкции» так и не смог озвучить членам подкомитета оптимальную модель реализации права работников на земельный надел.
Кроме того, работники ГП «Реконструкция» рассказали о возможных случаях коррупции со стороны руководства. В частности, им были известны факты отгрузки урожая третьим лицам без соответствующих документов, что приносит убытки предприятию и вредит науке, в целом.
Подкомитет также обратил внимание на результаты независимого аудита финансовой отчетности ГП «Реконструкция». Аудиторы выявили халатное отношение к ведению бухгалтерского учета, в частности, искажение информации о балансе бюджета предприятия.
По этим фактам аграрный комитет ВР также обратился в Национальную полицию для проведения соответствующего расследования.
Напомним, ранее Артем Чорноморов, избранный по 131 округу в Николаевской области, представил в сессионном зале Верховной Рады законопроект №5202 «Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель». Он также выступил одним из соавторов законопроекта.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики обратился в Государственную аудиторскую службу о проведении финансового аудита на государственных сельскохозяйственных предприятиях и исследовательских станциях. Среди перечня предприятий, которые комитет попросил проверить — ГП «Реконструкция», что в селе Лепетиха Николаевской области.
Об этом идет речь в обращении, копию которого НикВестям предоставили в пресс-службе народного депутата Артема Чорноморова.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики просит Госаудитслужбу проверить следующие предприятия:
— ГП «Реконструкция»;
— ГП «Исследовательское хозяйство «Шевченковское»
— Белоцерковская исследовательско-селекционная станция института биоэнергетических культур и сахарных буряков Национальной академии аграрных наук Украины;
— Панфильская исследовательская станция Национального научного центра «Институт земледелия» НААН Украины;
— Особое внимание при проведении государственного финансового аудита просим уделить подписанию договоров о совместной хозяйственной деятельности с другими субъектами хозяйствования и других сделок, вследствие которых наносятся значительные убытки государственному бюджету Украины, — сказано в обращении.
Отметим, что обращение комитета было инициировано по итогам рабочей поездки подкомитета во главе с народным депутатом Артемом Чорноморовым на ГП «Реконструкция» 1 апреля текущего года.
В ходе визита обсуждался вопрос распаевки земель предприятия среди его работников. Однако директор ГП «Реконструкции» так и не смог озвучить членам подкомитета оптимальную модель реализации права работников на земельный надел.
Кроме того, работники ГП «Реконструкция» рассказали о возможных случаях коррупции со стороны руководства. В частности, им были известны факты отгрузки урожая третьим лицам без соответствующих документов, что приносит убытки предприятию и вредит науке, в целом.
Подкомитет также обратил внимание на результаты независимого аудита финансовой отчетности ГП «Реконструкция». Аудиторы выявили халатное отношение к ведению бухгалтерского учета, в частности, искажение информации о балансе бюджета предприятия.
По этим фактам аграрный комитет ВР также обратился в Национальную полицию для проведения соответствующего расследования.
Напомним, ранее Артем Чорноморов, избранный по 131 округу в Николаевской области, представил в сессионном зале Верховной Рады законопроект №5202 «Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель». Он также выступил одним из соавторов законопроекта.