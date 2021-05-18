Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит депутатов перераспределить расходы, направив 7 миллионов гривен на текущий ремонт дорог.

Об этом сообщила замдиректора ДЖКХ Наталья Осецкая на заседании бюджетной комиссии горсовета во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.

В департаменте предлагают забрать средства с других статей расходов, а именно:

2,66 миллиона гривен — с капительного ремонта системы освещения;

2 миллиона — с пополнения статутных капиталов коммунальных предприятий;

1 миллион — с зимнего содержания дорог

1,34 миллиона — с содержания зеленых зон.

Наталья Осецкая сказала, что часть денег «высвободилась» в результате экономии после проведения тендеров.

Соотвествующий проект решения будет вынесен на заседании сессии 20 мая.

Ранее сообщалось, что в мэрии объявили торги на окончание работ по реконструкции перекрестка «Карпенко-Крылова» за 5,6 миллиона гривен — завершить планируют осенью.