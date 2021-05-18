|Скорость ветра:
|6.8 м/с
|Восход солнца:
|05:13
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:42
|Температура завтра:
|+17 C°
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит депутатов перераспределить расходы, направив 7 миллионов гривен на текущий ремонт дорог.
Об этом сообщила замдиректора ДЖКХ Наталья Осецкая на заседании бюджетной комиссии горсовета во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.
В департаменте предлагают забрать средства с других статей расходов, а именно:
Наталья Осецкая сказала, что часть денег «высвободилась» в результате экономии после проведения тендеров.
Соотвествующий проект решения будет вынесен на заседании сессии 20 мая.
Ранее сообщалось, что в мэрии объявили торги на окончание работ по реконструкции перекрестка «Карпенко-Крылова» за 5,6 миллиона гривен — завершить планируют осенью.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит депутатов перераспределить расходы, направив 7 миллионов гривен на текущий ремонт дорог.
Об этом сообщила замдиректора ДЖКХ Наталья Осецкая на заседании бюджетной комиссии горсовета во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.
В департаменте предлагают забрать средства с других статей расходов, а именно:
Наталья Осецкая сказала, что часть денег «высвободилась» в результате экономии после проведения тендеров.
Соотвествующий проект решения будет вынесен на заседании сессии 20 мая.
Ранее сообщалось, что в мэрии объявили торги на окончание работ по реконструкции перекрестка «Карпенко-Крылова» за 5,6 миллиона гривен — завершить планируют осенью.