Регулирование правительством цен на бензин — это махровый популизм. Так можно ограничить цены на билеты «95 квартала» — вместо 4 тысяч гривен заставить продавать по 400.

Такое заявление сделал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» 17 мая, сообщает пресс-служба политсилы.

— Это же Советский Союз. Они бы еще талоны на бензин ввели, как в СССР, — подчеркнул лидер «НФ». — Если следовать их логике, что можно ограничить цену на бензин, так пусть посмотрят на цены на яйца, хлеб, молоко, мясо. Так пусть идут дальше. Пусть уж ограничат также цены и на это. Более того, даже можно ограничить цены на билеты «95 квартала». Билет 4000 гривен — давайте заставим их продавать по 400 гривен, — сказал Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк назвал ручное регулирование цен некорректным, неправильным и проявлением неуважения к производителю.

— Если речь идет о том, что есть заговор на рынке нефтепродуктов, или на любом другом рынке, где монополия пытается использовать свое монопольное положение, чтобы незаконно заработать больше денег, — для этого есть четкий конкретный инструмент — Антимонопольный комитет Украины, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что главной задачей нынешней власти в Украине является продолжение курса реформ, начатых в 2014 году.