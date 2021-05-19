США осуждают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму и примут участие в первом саммите «Крымской платформы», который состоится 23 августа.

Краткое заявление об этом опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкен к годовщине депортации крымских татар советской властью, пишет «Европейская правда».

— Мы осуждаем нарушения Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова. Мы ожидаем будущего участия в саммите «Крымской платформы» в августе. Крым — это Украина, — написал Энтони Блинкен в своем Twitter.

Напомним, в конце апреля Госдепартамент США сообщил, что готов присоединиться к Крымской платформе, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.