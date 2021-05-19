Президент Украины Владимир Зеленский обязал Кабинет министров разработать программу материального обеспечения построения общенациональной многоканальной телесети МХ-7 («Мультиплекс»).

Для этого правительство должно предусмотреть привлечение средств в размере 490 миллионов гривен под госгарантии, пишет страна.ua.

Соответствующий указ №198/2021 «Касательно отдельных мер по обеспечению информационной безопасности» глава государства подписал во вторник, 18 мая.

Данный документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятого в ходе заседания 14 мая.

— Кабинету Министров Украины разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором — Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, который находится в управлении Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение средств в объеме 490,0 миллионов гривен под государственные гарантии, — говорится в решении СНБО.

Также документ гласит, что Кабмин должен рекомендовать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания принять меры по демонополизации сферы цифрового телевидения и завершить процесс привлечения Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения к выполнению функций оператора цифрового вещания.

Кроме того, правительство должно внести изменения в решение СНБО от 5 ноября 2020 года «О предложениях к проекту закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» относительно статей, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

— Внести изменение в подпункт 9 пункта 1 решения СНБО… изложив его в следующей редакции: 9) предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования — резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков оборонных закупок: Министерству обороны Украины — 15 510,0 миллионов гривен; Министерству внутренних дел Украины — 4000,0 миллионов гривен; Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — 490,0 миллионов гривен, — говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО от 14 мая возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова, отмечается в указе.

Напомним, президент Украины также ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года. Решение предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.