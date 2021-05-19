Бывший глава совета директоров «ПриватБанка» Александр Дубилет заявил, что не прячется от органов следствия и им прекрасно известно, что он проживает в Израиле.

Заявление публикует LB.ua.

Бизнесмен подчеркнул, что все сообщение о том, что следствие не знает его местонахождения, не соответствуют действительности.

— Причина этого заявления — информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту якобы хищения средств «Приватбанка», а место моего пребывания следователем не известно. Данная информация не соответствует действительности, — говорит Александр Дубилет.

Далее он утверждает, что детективам НАБУ хорошо известно ему местонахождение, потому что он им сам сообщал об этом.

— На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы «вручение» мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовного производства. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение, — рассказывает Александр Дубилет.

При этом экс-банкир объясняет, что в последнее время не может прибыть на допрос в Украину из-за боевых действий в Израиле.

— На сегодня, в связи с запретом правительства Израиля, из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, не могу прибыть в Украину. В течение последних 4 лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей, — подчеркивает Александр Дубилет.

Тем не менее, про подозрение он разузнал из средств массовой информации.

— Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также завил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности. Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений. Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Все эти письма, заявления, ходатайства были получены НАБУ / САП, о чем есть соответствующие доказательства, — утверждает Александр Дубилет.

Бывший глава правления «Приватбанка» поручился, что готов исполнять все процессуальные обязательства, если они будут отвечать букве закона.

— Очередной раз подчеркиваю, что я не прячусь от следствия, а детективам и прокурорам известно мое местонахождение. Подтверждаю свою готовность выполнять процессуальные обязанности. Прошу детективов НАБУ и прокуроров САП направлять мне процессуальные документы и осуществлять все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 , — попросил Александр Дубилет.

Ранее НикВести сообщали, что бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.