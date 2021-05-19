Израильские военные сообщают, что громкий случай гибели восьми членов палестинской семьи был вызван испорченной ракетой исламистских террористов, а не авиаударом Израиля.

Об этом сообщает Associated Press.

Подполковник Джонатан Конрикус, военный представитель ЦАХАЛ, говорит, что ракета была запущена в Газе, упала в Газе и убила «почти всю семью» палестинцев. Он добавил, что «это не было нападением со стороны Израиля».

По словам высокопоставленного военного офицера, инцидент был расследован, и Израиль не наносил удар по району Бейт-Ханун, где в ту ночь были убиты члены палестинской семьи.

Офицер говорит, что в общей сложности 700 ракет - примерно одна пятая от общего числа выпущенных палестинскими боевиками - не достигли Израиля и упали в Газе, убив палестинцев.

Напомним, Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планируется, что оно должно вступить в силу с четверга, 20 мая.