Служба безопасности Украины не имеет документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у депутата Андрея Аксенова, который сегодня принял присягу в Верховной Раде.

Об этом в комментарии Укринформу заявили в пресс-центре спецслужбы.

— Документально подтвержденных данных о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея паспорта гражданина РФ у Службы безопасности Украины пока нет, — сказали в пресс-службе.

В СБУ также отметили, что Аксенову не сообщали о подозрении в уголовном производстве по расследованию преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), в котором, в том числе исследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области тк называемого «референдума».

19 мая Аксенов, избранный на довыборах в округе № 50, принял присягу в Верховной Раде.

Нардепы от оппозиции заблокировали трибуну, чтобы Аксенов не смог принести присягу, однако вице-спикер Руслан Стефанчук дал ему возможность сделать это с места.

Присяга Аксенова сопровождалась криками «Ганьба».

После этого второй вице-спикер Елена Кондратюк заявила о депутатском запросе к Службе безопасности Украины по поводу наличия у Аксенова российского паспорта.

Согласно данным журналиста Дениса Казанского, в 2014 году Аксенов, будучи главой поселка Новодонецкое, организовал там так называемый «референдум ДНР», после чего сбежал в оккупированный РФ Крым, где получил российский паспорт.