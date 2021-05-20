В течение прошлого месяца в Реестр коррупционеров были внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции.

— С 1 по 30 апреля 2021 года в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (126 — к уголовной и 394 — к административной ответственности), — говорится в сообщении.

В частности, 82 человека были внесены в реестр за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды, 17 — за принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, 12 — за злоупотребление влиянием.

Ранее сообщалось, что в рамках проверки деклараций должностных лиц Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции проверит задекларированную чиновниками криптовалюту.