Создателя белорусского протестного новостного канала в Telegram «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика этапировали в гомельское СИЗО-3. Перевод произошел в день рождения колумниста с оппозиционными взглядами.

Об этом сообщают администраторы ресурса.

По предыдущему обвинению Игоря Лосика должны были выпустить из заключения до 25 декабря. Теперь его обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Оппозиционнер уже объявлял бессрочную голодовку, однако прекратил ее спустя несколько месяцев по просьбе жены.

Ранее НикВести сообщали, что арестованные в Беларуси журналисты Александр Бураков и Владимир Лаптевич заявили о том, что их пытали силовики.