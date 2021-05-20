Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Игорь Савченко считает, что работа завода «Экотранс» не может быть возобновлена до тех пор, пока предприятие не установит обещанные фильтры и не заменит оборудование.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

Депутат указал, что в случае, если предприятие не выполнит свои обещания, его нужно будет закрыть, поскольку выбросы вредных веществ негативно влияют на здоровье жителей города.

— Есть люди, которые ведут бизнес, создают рабочие места, платят налоги. С другой стороны, жители говорят, что там есть нарушения. Если предприятие движется в направлении устранения этих вопросов, — установка фильтров, фильтрация воды, которая сливается — то вопросов нет, пусть работают. Если же они отказываются это делать, то я за то, чтобы предприятие не работало. Если они не прислушиваются к решениям комиссий, то может прислушаются к решению суда. Если поставят — значит поставят, если нет, то надо останавливать, однозначно. Там живет много людей, детей, которые не должны этим дышать, — сказал Игорь Савченко.

Также депутат указал, что на заседании комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета воздержался при голосовании за вопрос об ускорении процесса подачи в суд на «Экотранс», поскольку на тот момент не изучил данный вопрос.

— Я не был приглашен на выездную комиссию на «Экотранс». Там были депутаты облсовета, но меня в эту группу не включали. То, что я видел и слышал — это вывод одной стороны на комиссии о том, что там все плохо. Понимаете, если бы я занимался этим вопросом или был включен в ту комиссию, которая изучала этот вопрос, то я бы мог тогда что-то сказать, — добавил Игорь Савченко.

Напомним, 19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации проходила акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда и работы завода «Экотранс».