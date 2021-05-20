Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Игорь Савченко считает, что работа завода «Экотранс» не может быть возобновлена до тех пор, пока предприятие не установит обещанные фильтры и не заменит оборудование.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».
Депутат указал, что в случае, если предприятие не выполнит свои обещания, его нужно будет закрыть, поскольку выбросы вредных веществ негативно влияют на здоровье жителей города.
— Есть люди, которые ведут бизнес, создают рабочие места, платят налоги. С другой стороны, жители говорят, что там есть нарушения. Если предприятие движется в направлении устранения этих вопросов, — установка фильтров, фильтрация воды, которая сливается — то вопросов нет, пусть работают. Если же они отказываются это делать, то я за то, чтобы предприятие не работало. Если они не прислушиваются к решениям комиссий, то может прислушаются к решению суда. Если поставят — значит поставят, если нет, то надо останавливать, однозначно. Там живет много людей, детей, которые не должны этим дышать, — сказал Игорь Савченко.
Также депутат указал, что на заседании комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета воздержался при голосовании за вопрос об ускорении процесса подачи в суд на «Экотранс», поскольку на тот момент не изучил данный вопрос.
— Я не был приглашен на выездную комиссию на «Экотранс». Там были депутаты облсовета, но меня в эту группу не включали. То, что я видел и слышал — это вывод одной стороны на комиссии о том, что там все плохо. Понимаете, если бы я занимался этим вопросом или был включен в ту комиссию, которая изучала этот вопрос, то я бы мог тогда что-то сказать, — добавил Игорь Савченко.
Напомним, 19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации проходила акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда и работы завода «Экотранс».
Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Игорь Савченко считает, что работа завода «Экотранс» не может быть возобновлена до тех пор, пока предприятие не установит обещанные фильтры и не заменит оборудование.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».
Депутат указал, что в случае, если предприятие не выполнит свои обещания, его нужно будет закрыть, поскольку выбросы вредных веществ негативно влияют на здоровье жителей города.
— Есть люди, которые ведут бизнес, создают рабочие места, платят налоги. С другой стороны, жители говорят, что там есть нарушения. Если предприятие движется в направлении устранения этих вопросов, — установка фильтров, фильтрация воды, которая сливается — то вопросов нет, пусть работают. Если же они отказываются это делать, то я за то, чтобы предприятие не работало. Если они не прислушиваются к решениям комиссий, то может прислушаются к решению суда. Если поставят — значит поставят, если нет, то надо останавливать, однозначно. Там живет много людей, детей, которые не должны этим дышать, — сказал Игорь Савченко.
Также депутат указал, что на заседании комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета воздержался при голосовании за вопрос об ускорении процесса подачи в суд на «Экотранс», поскольку на тот момент не изучил данный вопрос.
— Я не был приглашен на выездную комиссию на «Экотранс». Там были депутаты облсовета, но меня в эту группу не включали. То, что я видел и слышал — это вывод одной стороны на комиссии о том, что там все плохо. Понимаете, если бы я занимался этим вопросом или был включен в ту комиссию, которая изучала этот вопрос, то я бы мог тогда что-то сказать, — добавил Игорь Савченко.
Напомним, 19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации проходила акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда и работы завода «Экотранс».