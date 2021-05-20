В апреле 2021 года Николаевская область получила 28,7 миллиона гривен на организацию образовательного процесса во время пандемии в рамках госсубвенции на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования.

Об этом говорится в ответе Николаевской областной администрации на запрос StateWatch.

28,2 миллиона гривен из этой суммы было выделено на приобретение ноутбуков для педагогических работников школ и их филиалов для организации дистанционного обучения с использованием технологий дистанционного обучения.

В свою очередь, 538 тысяч гривен будут направлены на приобретение средств защиты во время проведения основной и дополнительной сессий внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Областная администрация также сообщила, что они ожидают методические рекомендации Министерства образования и науки по использованию средств субвенции. После утверждения рекомендаций субвенция будет распределена между учреждениями среднего образования территориальных общин области.

Ранее сообщалось, что МОЗ потратило 40% средств, предусмотренных на закупку вакцин против COVID-19 в 2021 году.