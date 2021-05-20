В четверг, 20 мая, в ходе сессии горсовета Николаева глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская обратилась к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой гарантировать, чтобы впредь не было ситуаций, когда СМИ не пускают в сессионный зал.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня перед сессией охрана мэрии отказывалась пропускать СМИ в сессионный зал, позднее журналисты зашли, но выяснилось, что свободных мест для них не предусмотрели.

— Эта ситуация не должна повторяться. СМИ делают нашу деятельность прозрачной, это очень важно для общины нашего города. Я прошу в будущем до начала сессии думать о наших журналистах, чтобы они не ощущали себя униженными, находясь за дверью. Александр Федорович, думаю, что это не ваша инициатива, но прошу разобраться в этой ситуации, - сказала Татьяна Домбровская.

На это Александр Сенкевич сказал, что сессия проходит в условиях карантина.

— Сегодня депутатов рассадили так, чтобы мы могли соблюдать эти меры, - сказал Александр Сенкевич.

Напоследок он заявил, что журналистам и не надо присутствовать в сессионном зале, чтобы вести репортаж. Мэр уточнил, что СМИ никто и не звал на заседание.

— Вы видите, у нас 7 камер, которые транслируют сессию разными вариантами. Сессия происходит в прямом эфире, можно смотреть и комментировать. Это карантинные меры, которые мы старались соблюдать… Мы платим бюджетные деньги, чтобы транслировать сессию. Это делается не для того, чтобы мы были счастливы, а чтобы обеспечить прозрачность проведения заседания сессии. Таким образом, не обязательно приходить всем СМИ на сессию, тем более, по несколько человек от одного издания. Мы их не приглашали. Во-вторых, никто письменно не уведомил, что намерен присутствовать на сессии горсовета, как это должно быть по Регламенту, - сказал Александр Сенкевич.

Во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.