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У Миколаєві затвердили Положення про призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитої молоді

20 травня депутати міської ради затвердили Положення про призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у закладах вищої освіти, закладах фахової передвищої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва.

Відповідно до проєкту рішення, Документ запроваджується з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованої молоді, популяризації і пропаганди успіхів студентів закладів освіти у професійній і громадській сферах, та щоби підтримати молодіжні творчі ініціативи.

Положення визначає умови призначення та порядок виплати стипендій за вагомі досягнення талановитих студентів міста у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, громадській діяльності в інтересах територіальної громади міста.

Проєкт рішення виніс на голосування міський голова Олександр Сєнкевич, він був підтриманий більшістю голосів.